Cela fait belle lurette que la montagne n’est plus réservée aux seuls sports de glisse. Depuis des années, la plupart des stations de ski ont développé des activités d’été pour ne pas jouer tout leur avenir sur la seule saison hivernale. Certaines vont même plus loin. Beaucoup plus loin. C’est le cas de Sölden, localité du Tyrol, dans les Alpes autrichiennes.

Perché à 3050 mètres d’altitude, au sommet du Gaislachkolg, s’est ouvert en juillet dernier 007 Elements, un impressionnant complexe futuriste et high-tech entièrement dédié à James Bond. Non pas un musée mais une installation cinématographique et interactive qui plonge le visiteur au cœur de l’univers du plus séducteur des agents secrets.

(...)