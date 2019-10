Décidément, Hollywood n’arrête plus de s’inspirer de Game of Thrones. Un jour, à l’instar du dernier dragon de la Khaleesi, Maléfique crache le feu sur l’enceinte du château du prince Phillip dans Le Pouvoir du Mal. Un autre, les acteurs de la saga sont transformés en X-Men. Aujourd’hui, même l’agent secret James Bond prend des leçons de la série en matière de brouillage de pistes.

Pour éviter toute divulgation dans la presse ou toute fuite, même involontaire, de la part des comédiens, David Benioff et Daniel Brett Weiss ne s’étaient pas contentés de mesures de sécurité extraordinaires, comme des tablettes qui effacent automatiquement le scénario après tournage de la scène ou drones anti-paparazzi capables d’intercepter les appareils volants espions. Ils avaient aussi tourné trois scènes finales, de telle sorte que personne ne pouvait annoncer avec certitude la manière dont la huitième et dernière saison s’achèverait.

Il semble qu’Eon Productions, en charge du vingt-cinquième James Bond officiel, aurait trouvé l’idée fort astucieuse. Au point de l’appliquer à son tour, si l’on en croit plusieurs journaux britanniques.

Le Sun et le Daily Mirror annoncent en effet tous les deux que le réalisateur Cary Joji Fukunaga va mettre en boîte trois scènes différentes pour le rangement définitif au placard du smoking de Daniel Craig estampillé 007. Avec interdiction de préciser à l’acteur principal quelle version apparaîtra finalement à l’écran.

Même si elle paraît relativement logique, à une époque où tout est "spoilé" sur Internet, privant les spectateurs du plaisir de la découverte, l’information doit néanmoins être prise avec des pincettes. D’une part, parce qu’elle n’émane pas des sources les plus fiables de la presse britannique. Ensuite, parce que chaque jour de tournage coûte une petite fortune et réclame du temps supplémentaire. Or, la production a pris du retard avec la blessure de Daniel Craig.

Il faudra hélas ! attendre le 8 avril 2020 pour savoir comment No Time To Die s’achève réellement.