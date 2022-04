À l’approche de ses 40 ans printemps, Jamie Dornan, le "bogosse" de 50 nuances de Grey revient sur les grandes étapes de sa vie personnelle et de sa carrière. Il se met à nu comme jamais, mais au sens figuré du terme. Désolé Mesdames, Mesdemoiselles et autres jeunes filles en fleurs de générer en vous tant de frustrations…

Vous allez bientôt passer le cap de la quarantaine - le 1er mai - et nous aimerions toutes et tous savoir si vous aviez établi une liste de cadeaux qui vous feraient plaisir ? 40 ans ça se fête, non ?

"Que ce soit pour un anniversaire ou pour Noël, à chaque fois que l’on me demande ce que je désire comme cadeaux, je botte en touche. Je n’aime pas en recevoir. Ma relation avec les cadeaux est très surprenante. Figurez-vous que je ne suis pas doué non plus pour choisir ceux que j’offre à mes amis ou aux membres de ma famille, même si je me suis un peu amélioré dernièrement. Pendant longtemps, j’étais toujours à côté de la plaque. Un jour, pour l’anniversaire de ma sœur aînée, je lui ai acheté un CD de musiques composées par Andrew Lloyd Webber. L’album entier avait une particularité, les plus grands classiques de Webber avaient été transposés à la flûte de pan. Ma sœur devait avoir 17 ou 18 ans quand je lui ai offert ce cadeau. Je croyais sincèrement que c’était cool. Je ne vous raconte pas sa tête. Au départ, elle ne comprenait pas puis, elle a cru que c’était une blague. Et quand elle s’est aperçue que cela n’en était pas une, son visage s’est fermé et elle s’est mise en colère."

La notoriété a frappé à votre porte tardivement par rapport à certains perdreaux de Hollywood. Vous pensez que vous auriez été si équilibré si vous aviez rencontré le succès à 20 ans ?