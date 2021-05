Aujourd’hui, l’acteur vit entouré de sa “tribu”, dans une grande maison de Los Angeles.

C’est l’une des acteurs les plus emblématiques et les plus charismatiques d’Hollywood. Héros de la nouvelle série de Netflix, “Arrête papa, tu me fais honte !” (“Dad Stop Embarrassing Me !”), Jamie Foxx (“Miami Vice”, “Spider Man”, “Ray”, “Dreamgirls”) nous parle de son enfance, de sa famille, de sa progéniture, du racisme frontal et en profite également pour nous donner quelques conseils pour rester zen dans sa tête. Profitez-en, c’est plus efficace – et moins cher – qu’une séance chez le psy…