Douze ans après, la première réalisatrice à avoir décroché une Palme d'or cannoise avecen 1993, Jane Campion est de retour avec un western emmené par Kirsten Dust et Benedict Cumberbatch,. Et elle n'a rien perdu de sa verve pour présenter au Festival de Venise ce film qui dénonce

"La comprendre et la connaître, c'est le seul moyen de changer les choses, ajoute-t-elle. Juste s'y opposer, cela revient à mettre de l'huile sur le feu. Vous devez comprendre pourquoi ces personnes meurtries causent des dégâts aux autres et à elles-mêmes. Qu'il s'agisse de dirigeants mondiaux – des hommes forts en politique qui se sont à nouveau relevés ces derniers temps – ou que ce soit quelque chose dans votre propre vie ou culture, il faut l'aborder et le remettre en question, mais aussi le comprendre. Il ne s'agit pas seulement d'emprisonner le monstre et de jeter la clef. Sinon, il continue de se recycler."

A ses yeux, heureusement, les choses sont en train de bouger. "Tout ce que je peux dire, c'est que depuis le lancement du mouvement #MeToo, je sens un changement de climat. C'est comme la chute du Mur de Berlin ou la fin de l'apartheid pour nous, les femmes."

The Power of the Dog est attendu sur Netflix dès le 1er décembre.