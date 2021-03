Jane Fonda n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Toujours très engagée dans le combat pour les droits des femmes et des minorités, elle n'hésite jamais à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Notamment sur le célibat., déclare-t-elle dans

Et même mieux que ça, à l'en croire: " Je peux enfin dire et faire ce que je veux. Je peux me mettre au lit quand je le souhaite, manger quand je veux et regarder ce que je souhaite à la télévision. Je ne me dispute plus avec quelqu’un parce qu’il désire regarder son match de basket. Cette année, j’ai pu découvrir toutes les séries. Un vrai bonheur !"

Même le sexe ne lui dit plus rien: "J’ai déjà eu ma dose !", a-t-elle déclaré lors du Ellen DeGeneres Show. Une affirmation à double sens pour cette grande séductrice qui ne manque vraiment pas d'humour.