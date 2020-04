Lucius et Draco Malfoy, les ennemis d'Harry Potter, soutiennent la Croix-Rouge CinémaVidéo Patrick Laurent

Les deux stars de la saga Harry Potter mettent virtuellement leur notoriété au service de la lutte contre le coronavirus. Dans la saga Harry Potter, Jason Isaacs et Tom Felton incarnent les antipathiques Lucius et Draco Malfoy. Mais dans la vie, ce sont de joyeux drilles au grand cœur. Afin d’aider la Croix-Rouge britannique à récolter des fonds pour lutter contre le coronavirus, ils ont publié sur Instagram l’intégralité de leur discussion de vingt minutes durant laquelle ils évoquent leur relation parentale dans la série (Tom Felton appelle plusieurs fois son partenaire “papa”), la pandémie et la vie durant le confinement. Voilà qui devrait amener les fans à les voir d’un autre œil.