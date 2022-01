Dwayne Johnson est catégorique, il ne reprendra pas son rôle de Luke Hobbs dans une nouveau chapitre de. Acteur emblématique de la franchise depuis 2011, soit le cinquième film, The Rock ne souhaite plus reprendre le volant, notamment à cause de ses nombreux différends avec une autre star de la saga, Vin Diesel. Le dixième volet dese fera donc sans lui...

Une autre célébrité au physique impressionnant a toutefois été conviée appuyer sur l'accélérateur. Il s'agit de Jason Momoa, acteur connu pour son rôle d'Aquaman chez DC mais également pour ses apparitions dans Game of Thrones ou encore Alerte à Malibu.

Dans cet avant-dernier opus de la saga, attendu pour le 19 mai 2023, le comédien d'origine hawaïenne incarnera l'un des nouveaux ennemis de la bande de Dominic Toretto, incarné par Vin Diesel.

Un nouveau coeur à prendre

Si Jason Momoa a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours, ce n'est toutefois pas pour ses performances sur le grand écran. Début janvier, l'acteur a annoncé se séparer de Lisa Bonet, ex-femme de Lenny Kravitz et maman de Zoé Kravitz, après 17 ans de relation, 4 ans de mariage et la naissance de deux enfants, Lola Lolani Momoa, née en juillet 2007, et Nakoa-Wolf Momoa, né en décembre 2008. "Nous annonçons donc que nous nous séparons dans le mariage. Pas parce que nous pensons que ça vaut une annonce. Mais pour pouvoir continuer nos vies avec dignité et honnêteté", écrit-il sur Instagram. "L'amour entre nous perdure et évolue (...) Nous nous libérons l'un et l'autre pour être ce que nous apprenons à devenir. Nous sommes toujours résolument dévoués à cette vie sacrée et à nos enfants. À leur apprendre ce qui est possible, à vivre la prière, que l'amour triomphe."