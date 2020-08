"Je fais rejoindre la réalité et la fiction ", nous confesse ce Belge qui met à profit son propre art martial autant sur le terrain (cf. ci-contre) que sur grand écran. Fred Mastro, 48 ans, a tourné avec les plus grands en étant cascadeur, régleur cascades ou encore chorégraphe de combat sur les tournages. "Mon job est de préparer les scènes de combat suite aux demandes de la production. Je prépare donc les acteurs aux différentes techniques de défense, dont le MDS (pour Mastro Defence System, NdlR) que j’ai créé voici plus de 20 ans."

Son premier client hollywoodien ?

(...)