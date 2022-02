L'acteur belge Jean Claude Van Damme a annoncé mettre un point final à sa carrière, longue de 35 années. Mais il compte dire au revoir au cinéma et à ses fans avec un dernier film inspiré de sa vie.

Dans What’s My Name, il jouera une version fictionnalisée de lui-même, victime d’un accident de voiture. Il se réveille amnésique et tente de retrouver la mémoire en combattant d'anciens ennemis. Nick Vallelonga, scénariste oscarisé, et Paul Sloan (Stilleto) ont écrit le scénario, basé sur une histoire de Van Damme.

"Je veux quitter la scène en revisitant ma carrière", explique JCVD. "Nous allons apporter des éléments réels de ma vraie vie et de ce qui m’est arrivé. Je suis venu de Belgique, j’ai fait tout le chemin jusqu’à Hollywood. J’ai réussi, j’ai échoué, je suis revenu."