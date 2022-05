Il ne manque jamais une occasion de faire parler de lui. Que ce soit tous les soirs dansou lors de la course à la présidentielle avec, Cyril Hanouna est toujours sous le feu des projecteurs. L'homme a toutefois plusieurs casquettes. A côté de son métier d'animateur, celui que l'on surnomme Baba est également producteur pour le cinéma. Sa société de production, Darka Movies, a récemment sorti, une comédie qui a eu son petit succès dans les salles obscures, ou encore Lesavec MB14, ancien candidat de

Mais, ce n'est pas tout. Dans une interview accordée à La Lettre de l'Audiovisuel, Cyril Hanouna a annoncé travailler sur un nouveau projet intitulé Je déteste Cyril Hanouna. Un nom pour le moins interpellant... Pour ce film, l'animateur se serait inspiré des nombreux messages de haine qu'il reçoit au quotidien. "Je suis très content. Au-delà du succès des films, on a beaucoup de demandes et énormément de projets affluent chez nous", déclare Cyril Hanouna avant d'ajouter vouloir "donner leur chance à des jeunes talents de la diversité souvent ignorés et pour lesquels le monde du cinéma paraît inaccessible".

Attendu pour la fin de l'année au cinéma, nul doute que ce film fera parler de lui... et de son producteur.