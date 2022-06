Lorsque l’on jette un œil furtif sur le parcours du multi-oscarisé Tom Hanks, on se dit que, avec un tel pedigree, le héros d’"Apollo 13" aurait dû, théoriquement, avoir un ego stratosphérique. Que nenni, dans le landerneau movie-business, l’ancien G.I. d’"Il faut sauver le soldat Ryan" a su rester un gars simple, accessible et non dénué de bon sens. Dans "Forrest Gump", son personnage courait pour fuir une certaine réalité. Dans la vraie vie Tom, lui, fuit les faux-semblants. Drôle, intelligent, pétillant; il est définitivement le "nice guy" d’Hollywood. L’interviewer tient de la récré.