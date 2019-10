Une robe rouge soulevée le long de jambes interminables par l’air d’une bouche d’aération dans un parking sordide, un pas de danse à la Marilyn Monroe sous le regard (et la moustache) médusé de Jean Rochefort, des cris de mouettes et la musique de Vladimir Cosma. Face à Anny Duperey, revient inévitablement en tête cette scène mythique d’Un éléphant, ça trompe énormément. Même 43 ans plus tard, la magie opère toujours. Et l’actrice-romancière-photographe ("Je voulais devenir peintre, je fais tout sauf ça") s’en amuse toujours.