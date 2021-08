OSS 117 est de retour. Enfin. Douze ans après avoir étalé son racisme et son incompétence sur les plages de Rio, l’espion le plus débile des services secrets remet le couvert en Afrique. Sa mission : sauver son jeune collègue, OSS 1001 (Pierre Niney), mais aussi s’assurer que le président Bamba remportera bien démocratiquement les élections avec 84 % des voix. Mais cette fois, aucun faux pas ne sera toléré. Même s’il n’en croit pas un mot, il faut verser dans le politiquement correct et sauver les apparences.