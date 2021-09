À l’ère des datas et des statistiques omniprésentes, il est tentant de mesurer l’importance d’une personnalité en chiffres. Et Jean-Paul Belmondo n’échappe pas à la règle. En 51 ans de carrière, il a tourné 91 films et téléfilms, joué 43 pièces de théâtre, attiré 159,6 millions de spectateurs rien que dans les salles de cinéma françaises et dépassé dix-neuf fois le cap gigantesque des trois millions d’entrées avec Le cerveau (5,54 millions), L’as des as (5,45 millions), Le professionnel (5,24 millions), Le marginal (4,95 millions), Les tricheurs (4,95 millions), Paris brûle-t-il ? (4,94 millions), L’homme de Rio (4,8 millions), Borsalino (4,7 millions), Le casse (4,4 millions) Cartouche (3,61 millions), Peur sur la ville (3,9 millions), Flic ou voyou (3,9 millions), Les Morfalous (3,6 millions), À pied à cheval et en voiture (3,48 millions), 100 000 dollars au soleil (3,44 millions), Joyeuses Pâques (3,42 millions) Itinéraire d’un enfant gâté (3,3 millions), Week-end à Zuydcoote (3,1 millions) La Française et l’amour (3,05 millions). C’est tout simplement sidérant.

Mais les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne suffisent pas à traduire l’influence de Bébel sur son époque. Il a marqué le langage courant (“Quand les types de 130 kg disent certaines choses, ceux de 60 kg les écoutent” ou des onomatopées comme “Tac tac badaboum”) mais aussi le monde de la bande dessinée. Jean Giraud ne s’en cachait pas : son lieutenant Blueberry lui ressemblait beaucoup : “S’inspirer de Belmondo pour créer le personnage de Blueberry, c’était un manifeste un peu déguisé, une façon de me relier à la dimension tragique, révolutionnaire, transgressive que Belmondo endossait avec son physique, sa façon de jouer et ses choix de metteurs en scène.”

Sans surprise, lorsqu’il a repris le personnage pour Amertume Apache, Christophe Blain a poursuivi cette filiation graphique.

En Italie, une parodie plutôt coquine de James Bond, Goldrake, s’est clairement inspirée de son physique, tout comme le cambrioleur Lupin III ou le pirate de l’espace Cobra dans les mangas éponymes au Japon.

La boucle entre le 7e et le 9e art a été bouclée par Philippe de Broca. Qui avait été contacté par le producteur Alain Barret pour travailler sur le projet de Tintin et le mystère de la toison d’or.” J’étais fanatique d’Hergé, avait-il expliqué en 1995. J’avais tout lu. Mais en préparant le film, quand j’ai trouvé le jeune homme qui a joué Tintin, quand j’ai vu Georges Wilson en Haddock, j’ai trouvé que c’était moins bon que les bandes dessinées. J’ai dit à Barret de ne pas faire ça, mais plutôt une adaptation vivante des bandes dessinées. C’est comme ça que j’ai fait L’homme du Rio.”

Détail cocasse : pour créer Indiana Jones, Steven Spielberg s’est inspiré de Tintin et de… L’homme de Rio. Il y a donc un peu de Belmondo en Harrison Ford sous le Fedora d’Indy.

© Futabasha

© TMS Entertainment

© DR