Jean-Paul Belmondo voulait épouser Barbara Gandolfi avant de mourir. L’information nous est confirmée par le célèbre avocat Sven Mary, conseil de la plantureuse femme d’affaires belge vers qui Bébel s’est tourné durant les derniers mois de sa vie. "Il est vrai qu’il voulait épouser Barbara Gandolfi parce qu’elle s’est véritablement occupée de lui, elle a été dévouée et l’a aidé du mieux qu’elle pouvait alors qu’il souffrait. Je lui ai effectivement déconseillé de le faire. Je ne voulais pas qu’elle s’attire une série d’ennuis. On l’aurait accusée trop facilement, à tort, de profiter de la faiblesse d’une personne plus âgée, alors que c’était totalement faux, elle a tout géré et l’a aidé du mieux qu’elle le pouvait", termine le pénaliste Sven Mary.