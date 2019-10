À 87 ans, Jean-Paul n’a réussi à noircir que huit lignes de sa filmographie. Mais avec quels films ! La Vie de château (prix Louis Delluc), Les Mariés de l’an II, Le Sauvage, Tout feu tout flamme, Le Hussard sur le toit, Bon voyage, Belles familles et, surtout, Cyrano de Bergerac. De quoi lui permettre de décrocher 15 César sur 36 nominations, et même un prestigieux Academy Award. Le tout, après avoir été nommé aux Oscars pour son scénario de L’Homme de Rio ("Ça m’avait stupéfié : nous, on avait énormément ri en l’écrivant").

Quand une telle légende du 7e art débarque à Waterloo pour le Festival du film historique, on prend forcément une leçon de cinéma. Truffée d’anecdotes savoureuses.