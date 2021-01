Né en Algérie en 1951, le comédien, scénariste et dialoguiste est décédé ce lundi. Selon les informations partagées par son agent, il serait mort des suites d'un cancer.

Avec plus de quarante ans de carrière, il aura marqué le cinéma français. Il a tourné dans de nombreux classiques tels que Didier, Mes meilleurs copains, Cuisine et dépendances, Le Goût des autres et bien entendu La Cité de la peur. Son talent a éclaté au côté d'Agnès Jaoui qu'il rencontre en 1987 au théâtre dans "L'anniversaire" de Pinter. De leur duo, aussi bien à l'écran et derrière la caméra, est né de nombreux films et pièces de théâtre.

L'homme, figure du théâtre et du cinéma français, occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. " Je sais que j'ai cette image de casse-couilles qui fait la gueule... C'est ma façon d'être", avait-il confié au Monde en 2003.

Jean-Pierre Bacri a été récompensé cinq fois aux César, où il a reçu quatre fois le trophée du meilleur scénario avec Agnès Jaoui, pour "Smoking/No Smoking", "Un air de famille", "On connaît la chanson" et "Le Goût des autres", et une fois celui du meilleur acteur dans un second rôle pour "On connaît la chanson". En 2017, il avait remporté un Molière pour son rôle dans la pièce Les Femmes savantes.