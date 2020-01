L'animateur de TF1 a poussé un coup de gueule sur la communication de la Manif pour tous.

Ce 19 janvier, la Manif pour tous va organiser un nouvel événement afin de manifester contre le mariage pour les couples de personnes de même sexe. Pour valoriser leur futur manif, les organisateurs ont décidé de reprendre une phrase prononcée par Jean-Pierre Foucault.

En effet, l'animateur avait été invité lors de l'émission La chanson secrète sur TF1 ce 4 janvier dernier. Il avait prononcé ces mots: "On a qu’un père, et ce père-là a été mon guide dans ma vie personnelle et professionnelle. J’aurais tellement aimé qu’il soit là ce soir (...) Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à lui."

Il a découvert avec stupéfaction que sa phrase avait été déformée par la "Manif pour tous" sur Twitter. On y voit le tweet suivant: "Imparfait, absent, maladroit, aimant, réconfortant ou drôle... un père, c’est unique, ‘on n’en a qu’un!’ et c’est de lui que l’on vient. Personne n’a le droit de décider de nous en priver" avec une photo de J-P Foucault.

Forcément, l'intéressé s'est indigné que ses mots soient réutilisés dans un contexte très différent et que les auteurs du tweet utilisent l'image de l'animateur pour tenter de faire passer un message qui n'est pas le sien. Il a répondu sur le même réseau social: "J’aurais apprécié que vous me demandiez l’autorisation d’utiliser mon image et mes propos dans une émission où l’on évoquait ma famille et mon père. Cela s’appelle l’éducation."