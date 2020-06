Avec sa voix de baryton, son physique de doux géant, en moins de trente ans, Jean Reno est devenu l’archétype de la star internationale en version hexagonale. L’un des rares acteurs capables de sauter d’un blockbuster américain (Mission impossible, Godzilla, Da Vinci Code), à des productions plus intimistes. Des films d’auteur comme on dit. Et au Japon, pays qui le considère comme un Dieu vivant, on ne compte plus les publicitaires qui se l’arrachent.

Aujourd’hui, c’est à l’occasion de la sortie du nouveau film de Spike Lee, Da 5 Bloods, dans lequel il joue qu’il se confie par téléphone.