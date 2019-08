Il va falloir revoir nos cours d’Histoire. Dans Playmobil, le film, les dinosaures croisent les cow-boys, James Bond sévit dans l’Antiquité et le cruel empereur romain Maximus possède la voix très douce d’un humoriste français, Jérôme Commandeur. Bref, on avait tout faux. "J’ai rarement joué des méchants au cinéma : De Mesmaeker dans Gaston Lagaffe est plus colérique que méchant, explique le jovial doubleur Cela me tentait de changer de registre. Et puis, cela fait partie du métier de jouer des rôles aussi différents de soi. C’est amusant de doubler un petit empereur caractériel."





