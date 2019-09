Après deux teasers, le plateforme de streaming vidéo a dévoilé la première véritable bande-annonce du film. Il sera centré sur le personnage de Jesse Pinkman (interprété par Aaron Paul) et sur ce qu'il est devenu après la fin de la série Breaking Bad. On y découvre ainsi un personnage aux abois, traumatisé par les événements qu'il vient de vivre et traqué par la police.





Rappelons que ce projet est porté par le créateur original de la série, Vince Gilligan. Il y a donc toutes les raisons d'espérer qu'il soit aussi réussi que la série devenue culte. "El Camino" sera disponible le 11 octobre.