Il y a vingt ans, on la découvrait dans Les nouvelles aventures de Flipper le dauphin. Suivra Dark angel, une série de sciences-fictions dans laquelle elle apparaissait en combi thermo-moulée. On se souvient aussi de ses bikinis échancrés dans Bleu d’enfer, de ses petits bras musclés dans Les Quatre fantastiques et de son déhanchement lascif dans Sin City. Vous l’aurez compris, dire que Jessica Alba est sexy, c’est un peu un pléonasme. En janvier 2012, elle co-fonde la société “The Honest company”, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits d’entretien et cosmétiques non toxiques. On découvre alors que la dame n’est pas qu’une machine à fantasmes mais une redoutable femme d’affaires capable de s’émanciper de ceux qui l’ont toujours perçue comme une espèce de poupée décérébrée. Âgée aujourd’hui de 39 ans, elle est une mère et épouse exemplaire. Comment Jessica réussit-elle à mener de front une vie de famille et une carrière si prenante sans marquer la fatigue ? Entre deux épisodes, de Los Angeles : Bad girls, sa nouvelle série, la blonde latina s’est laissée aller à quelques confidences.