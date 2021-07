, nous expliquait Joachim Lafosse quelques jours avant le début de la 74e manifestation azuréenne, à laquelle il a participé pour la première fois en compétition officielle avec

À ses yeux, cette sélection était déjà une victoire. Même si l’important n’était pas uniquement de participer, mais de profiter de cette extraordinaire caisse de résonance pour mettre au centre des débats un sujet qui le touche de près, la bipolarité.

"Je suis très heureux de ce qui arrive au film, explique-t-il, manifestement épuisé par l’exercice intensif de la promo pendant plusieurs jours d’affilée. Je ne vais pas m’en cacher, ce film, c’est une partie de mon enfance. Cela me ramène à des sentiments, des affects que j’avais oubliés depuis longtemps. Et en plus, mes parents ont pu le voir. C’est formidable."