Elles sont rares les œuvres débordant de sensibilité, d’humanité, d’intelligence ou d’humour dans le drame sans tomber dans la prise de tête. Les Intranquilles, de Joachim Lafosse, entre dans cette belle catégorie. En dépit d’un sujet qui peut paraître lourd a priori (la bipolarité), on en sort le cœur léger et la tête pleine de compassion. Mais aussi de questions sur soi : est-on jamais tranquille ?

"On a tous intérêt à accueillir cette intranquillité plutôt que la refouler, explique le cinéaste bruxellois. L’histoire d’amour du film, c’est celle d’un couple avec enfant qui doit faire face à la maniaco-dépression. Pour moi, c’est d’abord un questionnement sur l’amour. À un moment ou un autre, on peut tous être fragilisés par une perte d’emploi, une maladie, la disparition d’un être cher. Cela remet bien des choses en question : va-t-on poursuivre avec quelqu’un qui va mal ? Ne va-t-on pas craquer ? Et personne n’est à l’abri de cette fragilisation, avec l’envie de fuir pour ne pas se montrer défaillant. Les Intranquilles, c’est un film sur le choix, l’engagement amoureux. C’est ce questionnement sur l’engagement qui a amené Leïla (Bekhti) et Damien (Bonnard) à s’engager dans le film. C’est d’ailleurs eux qui ont choisi d’appeler les personnages avec leurs prénoms. Une manière de me dire que ce n’est pas que mon histoire, mais aussi la leur. Les Intranquilles montre bien que socialement et politiquement, il faut qu’on investisse dans l’accompagnement des aidants et dans tous ce qui concerne la santé mentale... "

(...)