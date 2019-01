On sort rarement le sourire aux lèvres de la projection des films de Joachim Lafosse. Mais, le plus souvent, ému, interloqué. À perdre la raison ou L’Économie du couple nous renvoyaient avec brio à nos propres relations familiales conflictuelles. Une voie poursuivie dans des décors plus vastes par Continuer, le périple d’une mère (Virginie Efira) désespérément en manque de liens avec son fils qu’elle force à effectuer une longue chevauchée avec elle dans le désert du Kirghizistan.

"François Truffaut disait qu’on fait toujours un film en réaction à un autre film. C’est un tel engagement que peut-être, il y cette envie d’autre chose. Pour L’Économie du couple , on était enfermé tout le temps, et ensuite, j’ai sauté sur l’opportunité de tourner dans des grands espaces, en lumière naturelle, car ces personnages me parlaient."

(...)