Son film d’animation pour enfants regorge de références cinéphiliques.

On peut toujours compter sur Joann Sfar pour casser les idées reçues et les représentations traditionnelles. Avec Petit Vampire, l’auteur du Chat du rabbin et de Gainsbourg, vie héroïque revisite le Peter Pan de Disney en version Halloween tout en explorant avec humour une foule de thèmes comme l’éducation, le repli sur soi ou la différence, par exemple. Le tout via de nombreux clins d’œil aux classiques du dessin animé ou de l’horreur.