Comment Arthur Fleck est-il devenu le Joker? Le réalisateur Todd Phillips a voulu répondre à cette question dans "Joker", son prochain film en salles à partir du 2 octobre 2019 en Belgique. Le méchant le plus charismatique de la saga Batman sera interprété par Joaquin Phoenix.





La nouvelle bande-annonce dévoilée cette semaine laisse penser à une ambiance angoissante tout au long du film, où l'acteur semble au sommet de sa forme.





Pressenti dans la course aux Oscars pour ce rôle hors normes, Joaquin Phoenix s'est en tout cas donné les moyens de briller à l'écran. Il a ainsi perdu 23 kilos, comme il l'a confirmé dans une interview accordé au Los Angeles Times. Une perte de poids qui avait déjà alerté ses fans l'année dernière au moment du tournage. Et dont on risque de reparler au cours des prochaines semaines.





Ci-dessous, la nouvelle bande-annonce du film: