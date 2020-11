Après avoir perdu son procès en diffamation contre le tabloïd The Sun qui avait dévoilé son comportement de mari violent, c’est Warner qui lui a signifié la porte de sortie. L’acteur est évincé de la franchise Les Animaux fantastiques, comme le demandait J.K. Rowling. Johnny Depp a pris acte de la décision et l’a acceptée. Mais il ne baisse pas les bras et compte faire appel du jugement rendu par la justice. "Je confirme que je prévois de faire appel. Je suis déterminé à prouver que les allégations à mon encontre sont fausses. Je refuse que ma vie et ma carrière soient définies par ce jugement", a-t-il précisé.