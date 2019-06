Malgré une carrière qui bat sérieusement de l’aile depuis un moment, Johnny Depp doit se sentir moins seul aujourd’hui.

Des fans ont en effet lancé une pétition pour le voir à nouveau incarner Jack Sparrow dans le sixième volet de Pirates des Caraïbes alors que Disney n’en veut plus en raison de ses problèmes d’alcool et des soupçons de violence qui pèsent sur ses épaules. Rêveurs, les initiateurs de cette manœuvre comptent faire changer d’avis le géant aux grandes oreilles avec 25 000 signatures. Cela étant, ils sont déjà plus de 15 000 à soutenir l’acteur.