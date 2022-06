Johnny Depp passe décidément plus de temps dans les cours de justice que sur les plateaux de tournages, ces derniers mois. Avant même de savoir si Amber Heard fera bel et bien appel du verdict rendu par le tribunal de Fairfax, comme annoncé par son avocat, Johnny Depp est assuré de retrouver de se retrouver à nouveau dans un prétoire dès le mois de juillet. Cette fois, pour répondre à des accusations de violence envers un membre de l’équipe du film City of Lies, en 2017.

Greg Brooks, qui officiait en tant que régisseur de plateau, dit en effet avoir été frappé par l’acteur alors qu’il devait lui annoncer un tournage nocturne. Il prétend que Johnny Depp, qui sentait l’alcool, l’aurait alors frappé “en colère, avec force”, par deux fois dans les côtes. Il lui aurait ensuite hurlé : “Je te donne 100.000 dollars pour me frapper au visage tout de suite.”

La semaine suivante, on lui aurait demandé de signer des documents lui interdisant d’attaquer Johnny Depp ou la production, ce qu’il aurait refusé de faire, et se serait fait renvoyer du film.

Il a porté plainte en juillet 2018, mais l’affaire a plusieurs fois été reportée par la Los Angeles County Superior Court.

Du côté de l’entourage de Johnny Depp, la version diffère radicalement : il y aurait eu un accrochage verbal, sans violence physique, car Greg Brooks se serait comporté de manière agressive envers une femme sur le set. C’est une nouvelle Camille Marilia Vasquez qui assurera la défense de la star.