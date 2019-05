Il est un des plus beaux acteurs actuels. L’un des plus charismatiques aussi. Derrière la belle gueule d’ex-ambassadeur de Dior se trouve également un acteur de talent et un papa aux petits soins. Mauvaise nouvelle, Jude Law, cette perfection charnelle incarnée n’est plus un coeur à prendre. Après des années d’errements sentimentaux, la sexy star britannique de 46 ans vient en effet de convoler - le 30 avril - avec sa compagne, la psychologue Phillipa Coan (32 ans), au cours d’une cérémonie très secrète et très intime qui s’est déroulée dans le quartier chiquissime de Marylebone à Londres. En attendant que les tourtereaux nous envoient des dragées, on s’est dit qu’un petit profilage du Monsieur ne nous ferait pas de mal…

L’ENVIE DE FAIRE DU CINÉMA…

"Le désir de devenir acteur m’est venu vers l’âge de 4 ans en regardant ma mère jouer. Elle était prof et dirigeait une petite troupe de théâtre. Mon premier rôle ? Je devais avoir six ans. [...]"

(...)