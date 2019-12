Quand elle est montée sur la scène des 32es European Film Awards, samedi soir au Haus der Berliner Festspiele de Berlin, Juliette Binoche était rayonnante. Heureuse de voir la profession reconnaître à nouveau son immense talent en lui remettant le prix de la contribution européenne au cinéma mondial. Une nouvelle statuette qu’elle pourra ranger aux côtés de son Oscar et de son Ours d’argent à Berlin (pour Le Patient anglais), de son César et de son prix à Venise (Bleu), et de son prix d’interprétation cannois (Copie conforme).