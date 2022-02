"Jurassic World, le monde d'après" (son titre en français) sortira en salles au début de l'été. Au casting: Chris Pratt et Bryce Dallas Howard évidemment, mais aussi Sam Neil, Jeff Goldblum et même Laura Dern, qui signe son grand retour. De quoi ravir les fans de la première heure, qui retrouveront donc leurs héros préférés, mais aussi les dinosaures les plus terrifiants de la saga.

Au vu des images dévoilées, on a toutefois un peu l'impression de s'y perdre, tant la production semble jouer la carte de la nostalgie au détriment de la cohérence. On passe d'une zone reculée, enneigée, à des scènes dignes de James Bond en pleine ville. Le résultat final sera à découvrir dans quelques mois. Mais disons qu'après un "Jurassic World: Fallen Kingdom" déjà très moyen, cela n'augure peut-être rien de bon...