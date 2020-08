Le site de cinéma américain annonce que ce sera le réalisateur James Wan (Aquaman, Conjuring et Fast&Furious 7) qui sera aux commandes de cette nouvelle version. La série a déjà connu quelques reboots dont le téléfilm La Nouvelle Arme (Knight Rider 2000, en 1991) mais aussi une saison de 18 épisodes avec Le retour de K2000, sans Michael Knight mais avec Mike Traceur, son fils caché, interprété par Justin Bruening. Si les fans ne reverront pas David Hasselhoff dans le rôle titre, ils seront ravis de retrouver la fameuse Pontiac Trans Am noire, alias KITT (Knight Industries Two Thousand).