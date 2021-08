Si l’été 2020 a été caniculaire, on ne peut pas dire en dire autant de celui qui nous est offert en ce moment. Entre pluies diluviennes, orages, ciels d’averses et températures qui jouent au yo-yo, il est difficile d’y trouver son compte. Surtout quand s’ajoute à cela le fait que de nombreuses activités restent inaccessibles en raison des mesures sanitaires ou ont été contraintes de fermer leurs portes suite aux inondations. On pense à Walibi, par exemple.

Est-ce cela qui explique le succès des écrans en ce moment ? Peut-être partiellement même s’il convient de très fort nuancer la chose.

Force est de constater que deux films ont les faveurs du public en ce moment. Kaamelott poursuit sur sa lancée. Sorti le 21 juillet, le long métrage inspiré de la série à succès fait un carton monumental. En une semaine, rien qu’en France, il a attiré plus d’un million de spectateurs et cela malgré l’entrée en vigueur le jour de sa sortie du pass sanitaire, de rigueur y compris pour les cinémas. Étant donné le nombre de personnes qui affirment sur les réseaux sociaux ne pas vouloir se rendre dans les salles obscures en raison de ce dernier et attendre la sortie du film en DVD, dépasser la barre du million tient véritablement de l’exploit.

Comme d’habitude, la Belgique ne communique pas de chiffre de fréquentation des salles, ce qui est fort regrettable. Cependant, si l’on se fie au démarrage du film dans les 24 heures qui ont suivi sa sortie, le phénomène est comparable. Kaamelott faisait jeu égal avec Les Tuche 3 pour le meilleur jour d’ouverture pour un film français en Belgique depuis 2013. Une performance à classer juste derrière Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté sorti cette année-là, soit hors période de pandémie.

Autre carton du moment, sur Netflix cette fois : Le dernier mercenaire. En moins de 24 heures, le film signant le retour de Jean-Claude Van Damme dans un long métrage d’action, dans lequel on retrouve également Miou-Miou, Valérie Kaprisky, Alban Ivanov et Patrick Timsit, s’est hissé en tête des programmes les plus visionnés sur la plateforme de streaming en France. Mieux, il s’offre la deuxième place à l’échelle mondiale nous glisse-t-on à l'oreille!

JCVD visionnaire

Après la mini-série Jean-Claude Van Johnson dans laquelle il faisait preuve de beaucoup d’autodérision, c’est donc un nouveau succès pour l’acteur belge qui, comme le rappelle fort opportunément le site allocine.fr, avait vu juste il y a 20 ans. Invité de Thierry Ardisson sur le plateau de Tout le monde en parle, il s’était montré visionnaire en expliquant le projet qu’il mettait en place à l’époque et ses implications. “Je suis sur une histoire. Ce que je vais faire c’est que je vais essayer de rentrer sur le monde médiatique, dans le Net. On va annoncer un film dans le Net de chaque pays, puis on ira sur le web, déclarait-il devant les autres invités complètement incrédules, voire hilares. On pourra toucher 250 millions de viewers, […] avec un film de qualité pour 1,99 dollar. Comme ça, les gens du monde entier, même ceux qui n’ont pas d’argent, ils appuient sur un bouton et ils ne doivent pas attendre 40 heures pour le télécharger.”

Rappelons qu’au moment où il explique tout cela, les connexions Internet à haute vitesse étaient encore balbutiantes et les volumes téléchargeables très limités.

Lorsque JCVD évoque une première avec la distribution des films via le téléphone, toujours lors de cette émission, il ne fait pas allusion aux smartphones. Le premier iPhone n’a été commercialisé que le 29 juin 2007, soit 6 ans après son intervention dont la séquence est à voir sur la Toile via les archives de l’INA. Ce qu’il veut dire en faisant référence au téléphone, c’est que le film sera distribué via le réseau téléphone comme l’utilise aujourd’hui l’ADSL. C’est pourquoi il précise à propos de connexion haut débit : “Je ne peux pas attendre le satellite, ça coûte trop d’argent. Des millions de dollars. Alors, on a trouvé un système grâce au Net.”

Cela ne retire rien au côté visionnaire de la chose. L’émission d’Ardisson date de 2001. Netflix, créé en 1997 et qui propose exactement le service décrit par l’acteur belge, ne commercialisait alors qu’un service de location et d’achat de DVD physiques livrés à domicile !