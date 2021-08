Véritable concentré de bonne humeur et de simplicité, Kad Merad n’est pas le premier nom qui vient à l’esprit pour incarner un prof de théâtre passionné de Tchekhov et désireux de faire jouer En attendant Godot, de Beckett, à des prisonniers avant tout intéressés par les fringues et le foot. Et pourtant, son mélange d’humanité, d’intransigeance et d’ambition fait merveille dans Un triomphe, une formidable histoire vraie qui sort ce mercredi en salle.

"En tant qu’acteur, ce film m’a appris des choses sur moi, sur la manière d’aborder des émotions. J’ai eu beaucoup de trac, surtout avec le monologue de fin, qui est à la fois une récompense et un piège, parce qu’il est assez difficile. Cela m’a obligé à travailler un peu plus que d’habitude, moi qui ai tendance à travailler à l’instinct, à me laisser porter par l’histoire et le personnage. Là, j’étais plus anxieux, angoissé."