Hambourg, 1946. La guerre est terminée et la ville allemande est en ruines. Afin d’aider à sa reconstruction, le colonel britannique Lewis Morgan (Jason Clarke) a décidé de rester sur place.

Bonne nouvelle en ces temps sinistres, son épouse Rachel (Keira Knightley) s’apprête à le rejoindre. Le bonheur des retrouvailles sera de courte durée car très vite la jeune femme découvre que son mari a réquisitionné une belle demeure certes, mais dans laquelle elle devra cohabiter avec les propriétaires.

En l’occurrence un architecte allemand, Stephen Lubert (Alexander Skarsgard) et sa fille Freda (Flora Thiemann). Cette promiscuité va progressivement plomber/altérer la relation dans le couple anglais mais surtout faire naître chez l’épouse de l’officier une méfiance quasi maladive à l’encontre des gens qui l’hébergent ! Seulement voilà, l’absence répétée du fier colonel et ce sentiment d’être abandonnée par une cause qui la dépasse, vont progressivement pousser cette femme désœuvrée vers Stephen. (...)