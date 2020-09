Pour de nombreux fans, Star Wars tient presque de la religion, dont ils connaissent les moindres détails par cœur. D’évidence, Keira Knightley n’en fait pas partie. Interrogée sur son rôle de Sadé, le "double" de Padmé (Natalie Portman) dans La menace fantôme, elle a eu cette réplique formidable : "Attendez une minute. Je jouais qui ? Je n’étais pas Padmé ?" Avant d’avouer plus tard ne pas non plus se remémorer le tournage : "J’étais assise sur une chaise, au fond du plateau, et je ne parvenais pas à garder mes yeux ouverts. Ça, je m’en rappelle. Mais à part ça, je ne me souviens de rien." On comprend aisément pourquoi on ne lui a plus jamais proposé de revenir dans l’univers des Skywalker.