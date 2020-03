Au Financial Times, Keira Knightley a révélé qu’elle ne souhaitait plus dévoiler sa poitrine dans un film.

Je me suis toujours sentie à l’aise quand je devais me déshabiller étant plus jeune. Je suis à l’aise avec mon corps, a déclaré l’actrice britannique de 34 ans, maman de deux petites filles (Edie, 4 ans et Delilah, 1 an), au quotidien américain. Mais maintenant que j’ai eu des enfants, je n’ai plus envie de me montrer nue devant une équipe de tournage. Mes seins tombent." La star de Pirates des Caraïbes est en effet apparue plusieurs fois seins nus dans ses films précédents (Orgueil et Préjugés, The Duchess, Reviens-moi, etc.). Mais elle a fait savoir que ses prochains contrats contiendront une clause qui obligera les réalisateurs à faire appel à une doublure en cas de scènes de nu. "Je peux choisir ma doublure et je dois dire que c’est amusant", déclare celle qui a déjà utilisé ce subterfuge dans son dernier film sorti en 2019, Cœurs ennemis. "C’est comme si je pouvais faire appel à quelqu’un qui me ressemblait, mais avec un plus beau corps."

Pour rappel, Keira Knightley - qui n’avait pourtant que douze ans à l’époque ! - avait déjà joué elle-même à la doublure. C’était pour incarner le corps de Natalie Portman sur le tournage de Star Wars, La menace fantôme.