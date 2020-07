Née à Honolulu le 13 octobre 1962, Kelly n'a que 16 ans quand elle est repérée par un photographe de mode. Si on la voit dans quelques campagnes publicitaires, c'est le cinéma qui l'attire et, après avoir raté le casting du Lagon Bleu (c'est Brooke Shields qui décrochera le rôle), elle entreprend des études d'art dramatique à l'Université de Californie du Sud.

Mariée une première fois à Kevin Gage, c'est sa rencontre avec Travolta qui va changer sa vie. Car si, jusque là, ses apparitions dans des séries télévisées et au cinéma sont plutôt discrète, ce second mariage va révéler tout à la fois la femme et l'actrice. On la verra dans Les jumeaux, Où sont les hommes et, dans Jerry Maguire, au côté de Tom Cruise. En 2000, sa prestation dans Battlefield Earth lui vaudra même de raffler le Razzie Award de la pire actrice dans un second rôle...

Membres actifs de l'église de scientologie, Kelly Preston et John Travolta auront trois enfants: Jett, Ella Bleue et Benjamin. En 2009, un premier drame avait frappé la famille quand Jett, 17 ans, avait été foudroyé par une crise cardiaque, conséquence de la maladie de Kawasaki dont il souffrait.

"Je n'ai jamais rencontré de femme aussi courage, forte, belle et aimante que toi", a écrit Ella Bleue, 20 ans, sur son compte Instagram. " Tout les gens qui ont eu la chance de te connaître, ou de se retrouver en ta présence, seront d'accord pour dire que tu avais un éclat, une lumière en toi qui n'a jamais cessé de briller et qui rendait les gens instantanément heureux. Merci d'avoir été là pour moi, quelles que soient les circonstances. Merci pour ton amour. Merci pour ton aide et merci d'avoir fait de ce monde un lieu où il fait bon vivre. Tu as rendu ma vie plus belle et je sais que tu continueras à le faire. Je t'aime tant, maman..."