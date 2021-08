Après avoir incarné Tom Kirkman, un président imaginé par des scénaristes pour les besoins de la série “Designated Survivor”, Kiefer Sutherland revient une nouvelle fois dans la peau d’un leader suprême de la Maison Blanche. Sauf que cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un personnage fictif mais d’une légende de la bannière étoilée qui a bel et bien existé. À savoir Franklin D. Roosevelt, le seul président des États-Unis à avoir exercé plus de deux mandats ! Commandée par Showtime, cette anthologie politique intitulée “The First Lady”, sera réalisée par Susanne Bier (“The Undoing”) et dans le rôle-titre, celui de la Première dame Eleanor, on retrouvera l’ex Dana Scully de “X-Files”. J’ai nommé Gillian Anderson.

Il y a (presque) vingt ans par le biais de “24 Heures chrono” (24) – lancé le 6 novembre 2001 sur le réseau Fox – Sutherland nous donnait des sueurs froides dans la peau de Jack Bauer, célèbre agent de la cellule antiterroriste de la CIA. Parce qu’il y a prescription depuis mais aussi parce qu’il n’est plus estampillé “confidentiel défense”, l’acteur a accepté de “déclassifier” quelques secrets jusque-là bien gardés. Tant au niveau de cette série culte que de sa vie intime…

Si je vous dis “bannière étoilée” qu’est-ce qui vous vient à l’esprit ?