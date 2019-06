Après la très anxiogène série 24 heures Chrono, les fans de Kiefer Sutherland ont pu retrouver la star dans un rôle lui allant comme un gant. Depuis deux saisons, la troisième débarquant le 7 juin sur Netflix, l’ex enfant terrible est en effet au générique de Designated Survivor : un TV show qui nous entraîne dans les aventures du président Kirkman, arrivé à la Maison Blanche sans le vouloir. En attendant, c’est lui qui a le pouvoir !

Rencontre avec un acteur qu’on… kiffe !

Vous avez incarné dans le passé un bon nombre de personnages ayant de grosses responsabilités. Le dernier en date était Jack Bauer dans la série 24 Heures Chrono. Avec Designated Survivor, vous voilà carrément président des États-Unis. Diriger un pays, est-ce que cela vous a déjà traversé la tête ?

"Absolument pas ! J’ai toujours pensé que c’était un job incroyablement difficile ! Je pense aussi que pour occuper une telle fonction, cela nécessite une vie de préparation ! Je ne pense pas que l’on puisse s’improviser, comme ça, du jour au lendemain, président ! Je pense que l’on est né pour cette charge et qu’inconsciemment et depuis son plus jeune âge, on y réfléchit ! Je connais bien par contre le monde de la politique. Mon grand-père était au Canada, le leader du NDP (New Democratic Party of Canada). Et ce pendant 17 ans. Il a été Premier ministre de la Province du Saskatchewan pendant seize autres années ! J’ai compris à quel point ce job était prenant ! À quel point, il vous consumait ! Ce n’est pas une fonction que vous pouvez prendre à la légère. Il faut une dévotion de tous les instants si vous voulez obtenir des résultats !"

(...)