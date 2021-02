Le groupe belge va ainsi proposer de privatiser ses salles à des particuliers, qui pourront en réserver une pour maximum 10 personnes. Il projettera en outre des productions Netflix dès que cela sera possible en Belgique, après l'avoir déjà fait au Luxembourg et en Espagne, où les salles sont majoritairement ouvertes. 'Kinepolis Privé' permet de privatiser une salle de cinéma pour 10 personnes au maximum afin d'y voir un film issu d'une sélection de longs métrages récents. La réservation est possible jusqu'à trois jours à l'avance. Il faut pour cela débourser un prix forfaitaire de 199 euros pour la location, quel que soit le nombre de convives. Il est donc possible d'y aller seul.

Les mesures sanitaires actuelles s'y appliquent, tout comme dans les autres salles: distanciation sociale pour les personnes en dehors de la bulle, port du masque obligatoire et interdiction de manger ou de boire, les boutiques étant d'ailleurs fermées.

Ce produit est déjà disponible au Luxembourg et le sera en Belgique dès que les complexes y rouvriront, a assuré jeudi Eddy Duquenne, le CEO de Kinepolis, en marge de la présentation des résultats annuels du groupe belge.

Le produit n'est pas rentable, reconnait le patron. Tout comme d'ailleurs 'Kinepolis on tour', un concept de cinéma drive-in qui a rencontré beaucoup de succès l'an dernier et qui reviendra l'été prochain. Mais cela permet de proposer de nouvelles expériences au client, pour lesquelles il est prêt à payer, souligne Eddy Duquenne.

C'est également l'idée derrière la projection de productions Netflix dans les salles Kinepolis. "Nous leur avons dit que nous étions prêts à montrer leurs films en exclusivité dans nos salles" avant leur sortie sur leur plateforme, explique le CEO. Des accords ont été conclus pour proposer ces longs métrages durant quelques semaines. Cette possibilité existe déjà au Luxembourg et en Espagne et le sera dès la réouverture des complexes en Belgique, avec une offre adaptée au marché local.

Des discussions sont en outre en cours avec d'autres studios et d'autres plateformes pour des accords du même genre, a encore glissé Eddy Duquenne.