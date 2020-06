Instinctivement, on placerait La Grande Vadrouille, Le Corniaud, Les Visiteurs ou Les Bronzés en tête des films les plus souvent diffusés à la télé.

Lourde erreur. D’après le CNC, c’est Kirikou le champion des rediffusions au cours des dix dernières années. Voici le top 10 : Kirikou et les bêtes sauvages (43 diffusions), Delphine 1, Yvan 0 (38 diffusions), Kirikou et la Sorcière (36), Deux Heures moins le quart avant Jésus-Christ (33), Nikita (33), Les 11 Commandements (32), Astérix et la surprise de César (32), Astérix chez les Bretons (31) et Les Douze Travaux d’Astérix (30). Étonnant, non ?