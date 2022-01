C’est une fable que l’on peut voir depuis le 17 janvier sur Amazon Prime Video. Une fable ô combien décalée réalisée par Pablo Larraín, qui nous avait déjà servi du biopic avec son “Jackie”, hommage bien huilé à feue Jackie Kennedy Onassis. Six ans après la prestation plus qu’honorable de Natalie Portman en first lady bafouée, le cinéaste chilien remet le couvert en tournant un autre film sur une autre Lady. Probablement la plus populaire de toutes puisqu’elle s’appelait Lady Diana et connaîtra un destin particulièrement tragique. Intitulé “Spencer”, cette production n’évoque ni le crash dans un tunnel parisien dans la nuit du 30 ou 31 août 1997, ni les actions humanitaires de la belle aux yeux si expressifs, mais la face cachée de celle qui fut incontestablement une icône du 20e siècle. Avec son œuvre fantasmagorique, parfois complètement barrée, librement inspirée d’une histoire qui a bouleversé la Perfide Albion et le reste du monde, Larraín s’attarde sur le naufrage du mariage de la princesse des cœurs et du Prince Charles. Et pas n’importe quand et pas n’importe où. À Sandringham House, l’une des résidences de la reine Elisabeth II située dans le Norfolk, où se tiennent traditionnellement les festivités de Noël d’une famille royale aussi froide qu’un colin fraîchement pêché dans les eaux glaciales de Mer du Nord. C’est en effet à ce moment précis que Diana va décider de fuir à toutes jambes cette vie rythmée par de lourds protocoles et les aboiements des corgis de Sa Gracieuse belle-maman. Bref, marre de sentir à la fois contrôlée, manipulée et isolée.

Pour incarner la mère de William et d’Harry, le metteur en scène a fait appel à Kristen Stewart. Contre toute attente…. “the right choice”.

Cette dernière, spécialiste des rôles borderline se montre magistrale en effet quand il s’agit de faire suinter la folie. Une folie qui consume, qui ronge et provoque chez notre aristo déçue des délires de toutes sortes et de toutes formes.

Encore une fois, il ne s’agit pas d’une chronique historique mais d’une fiction peu ou prou basée sur la réalité, une sorte de fantasme assumé, un huis clos à tendance schizophrène qui sonne presque plus authentique qu’un véritable témoignage.

Comment avez-vous réagi lorsque le réalisateur chilien Pablo Larraín, vous a proposé d’incarner Lady Diana dans “Spencer” ?