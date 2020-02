Surréaliste est sans conteste l’adjectif qui s’est le plus souvent imposé lors des neuf premières éditions des Magritte du cinéma. Logique, en raison de l’intitulé, mais aussi des remises de prix décalées, délirantes, à des années-lumières de l’ambiance glaciale des César. Mais cette année, piquant devrait l’emporter et devenir le qualificatif à la mode. Non pas en raison de la forme biscornue et pointue du prix, mais de la personnalité du maître de cérémonie en ce dixième anniversaire, Kody.

Pillier du Grand cactus, l’humoriste célèbre pour ses déguisements audacieux rêve de plus en plus de grands écrans. Il sera d’ailleurs prochainement à l’affiche de Lucky. "J’adore ce type de cérémonie mais j’ai été surpris qu’on fasse appel à moi , précise-t-il. C’est une conspiration du destin, car les Magritte fêtent leurs dix ans et moi mes dix ans de scène. Le thème, ce sera donc… dix ans. C’est le bel âge, comme disait Jean-Luc Lahaye." Le ton est donné.

(...)