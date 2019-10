"Lost in Traplanta est un docufiction dans lequel on essaye de comprendre un petit peu l’influence d’Atlanta dans la musique d’aujourd’hui et dans la trap en particulier", nous explique Kody Kim, l’humoriste star du Grand Cactus, qui interprète dans cette websérie - disponible dès aujourd’hui sur Auvio, Youtube (Tarmac) et Facebook (RTBF Webcréation) -, le rôle principal de Larry. "Le réalisateur a choisi d’utiliser le prisme d’un personnage qui erre un peu dans les rues d’Atlanta afin d’accomplir sa mission du rap god, le dieu du rap. À savoir reformer le groupe mythique de hip-hop américain originaire d’Atlanta en Géorgie, OutKast."

(...)