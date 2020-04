Les coulisses d’Hollywood n’ont vraiment rien à voir avec l’empathie sirupeuse étalée dans tant de films.

Kristen Bell, la star des séries Veronica Mars et The Good Place, peut en témoigner. "Après chaque audition, j’avais droit à ‘Bon, vous n’êtes pas assez belle pour jouer la jolie fille, ni suffisamment excentrique ou étrange pour incarner la fille bizarre’. Je me disais : ‘OK, cela veut dire que je ne peux pas être actrice ?’ Voilà ce que j’entendais après chaque audition." Sympa…