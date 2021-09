Vendredi, la 78e Mostra de Venise a été marquée par l’avant-première mondiale de Dune, blockbuster de Denis Villeneuve d’après le roman culte de Frank Herbert, le film faisant également la clôture, samedi prochain, du 4e Festival du film de Bruxelles. Côté Compétition, "Spencer" était très attendu. Amassés devant le Palazzo del Cinema dans l’après-midi, de nombreux fans de Kristen Stewert étaient en effet impatients de découvrir la star en princesse Diana dans le nouveau film de Pablo Larraín. Après avoir proposé en 2016 sur le Lido un magnifique portrait de Jackie Kennedy (incarnée par une brillante Natalie Portman) au lendemain de l’assassinat de JFK, le Chilien revisite à nouveau le destin d’une figure historique tragique en quête de liberté.

Noël en famille

Spencer se déroule durant le réveillon de Noël 1991, lors de la traditionnelle réunion de la famille royale à la Sandringham House, dans le village natal de Diana Spencer dans le Norfolk. La jeune femme arrive seule à bord de sa Porsche au château… après la reine Elizabeth. Elle est directement prise en charge par le major Alistair Gregory (Timothy Spall), chargé de la chaperonner.

Mais Diana a de plus en plus de mal à accepter que son existence soit entièrement régentée par le protocole, jusqu’au choix des robes qu’elle devra porter en chaque occasion… Sa seule consolation ? Passer un peu de temps avec ses deux fils et avec sa femme de chambre et confidente (Sally Hawkins). Mais dans sa tête, la jeune femme ne songe qu’à une chose : fuir la famille Windsor. Ce qu’elle fera en se séparant du prince Charles en décembre 1992…

Dans Spencer, Pablo Larraín recrée avec force détails le quotidien du château de Sandringham. La séquence d’ouverture est à ce titre assez géniale, mettant en scène l’arrivée d’un convoi militaire, chargé de s’assurer que tout est en ordre côté sécurité, mais aussi d’amener des malles métalliques emplies de victuailles pour le week-end : fruits, homards, viandes…

Dans la cour, les militaires croisent une autre brigade, celle des cuisiniers, qui s’assureront que la famille royale ne manque de rien. Affichée au-dessus de leur plan de travail, une devise : "Faites un minimum de bruit. Ils peuvent nous entendre." C’est justement cette pression, cette attention à chaque geste, à chaque parole que la jeune princesse ne supporte plus, même si elle tente de faire bonne figure au dîner et sur les portraits officiels…

Son film, Pablo Larraín l’ouvre sur un carton : "Une fable tirée d’une tragédie réelle". Il s’offre dès lors une totale liberté vis-à-vis de ce qui s’est réellement passé ce Noël-là entre les murs du château de Sandringham. C’est malheureusement ce qui plombe un peu son film, toujours tiraillé entre le réalisme et un côté onirique, où il convoque notamment le fantôme d’Anne Boleyn. Cette reine à qui son mari Henri VIII fit trancher la tête car il en aimait une autre, dans laquelle se reconnaît Diana…